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ミューズドゥドゥーズィエムクラス　トリアセジョーゼットブラウス
商品番号 K97184269655
商品名

ミューズドゥドゥーズィエムクラス　トリアセジョーゼットブラウス
ブランド名 ドゥーズィエムクラス
特別価格 税込 1,889 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミューズドゥドゥーズィエムクラス　トリアセジョーゼットノースリーブブラウス、ベージュです。数年前に店舗で購入しました。・ピリング（後ろホック近く、右下サイド）・目立ちませんが正面に点のシミがあります。お写真でご確認ください。気になさる方はご遠慮ください。発送の際は、コンパクトに折りたたんで発送いたします。自宅にて素人保管となりますので、予めご了承の上、上記ご理解いただける方にご購入をお願いします。DeuxiemeClasseドゥーズィエムクラス
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