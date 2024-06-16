ミューズドゥドゥーズィエムクラス　トリアセジョーゼットブラウス

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商品詳細
ミューズドゥドゥーズィエムクラス トリアセジョーゼットノースリーブブラウス、ベージュです。数年前に店舗で購入しました。・ピリング（後ろホック近く、右下サイド）・目立ちませんが正面に点のシミがあります。お写真でご確認ください。気になさる方はご遠慮ください。発送の際は、コンパクトに折りたたんで発送いたします。自宅にて素人保管となりますので、予めご了承の上、上記ご理解いただける方にご購入をお願いします。DeuxiemeClasseドゥーズィエムクラス
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