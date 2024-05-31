GRACECONTINENTAL　ベルベットジャンパースカート　フラワー刺繍　黒

GRACECONTINENTALグレースコンチネンタルベルベット刺繍ジャンパースカートカラー キャメル素材 ウール100% （ベルベットパイル）ポリエステル92%ポリウレタン8%（刺繍糸）ポリエステル100%（裏地） ポリエステル100%サイズ 36（S） 肩幅/36身幅/43総丈/90（素人平置き採寸の為、多少の誤差は ご了承ください）柄 花柄モチーフ 一度着用いたしました。素人保管の為、神経質な方はご購入ご遠慮ください。季節感…冬GRACECONTINENTALグレースコンチネンタル



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