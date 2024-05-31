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GRACECONTINENTAL　ベルベットジャンパースカート　フラワー刺繍　黒
商品番号 S48811921637
商品名

GRACECONTINENTAL　ベルベットジャンパースカート　フラワー刺繍　黒
ブランド名 グレースコンチネンタル
特別価格 税込 2,449 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GRACECONTINENTALグレースコンチネンタルベルベット刺繍ジャンパースカートカラー　　キャメル素材　　ウール100%　　　　（ベルベットパイル）ポリエステル92%ポリウレタン8%（刺繍糸）ポリエステル100%（裏地）　ポリエステル100%サイズ　　36（S）　肩幅/36身幅/43総丈/90（素人平置き採寸の為、多少の誤差は　ご了承ください）柄　花柄モチーフ　一度着用いたしました。素人保管の為、神経質な方はご購入ご遠慮ください。季節感…冬GRACECONTINENTALグレースコンチネンタル
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