CHLOE クロエ アルファベット キルティング 長財布 レザー

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商品詳細
ご覧いただきましてありがとうございます。●商品名：CHLOE クロエアルファベット キルティングレザー長財布 ●サイズ：縦幅10㎝ 横幅19㎝ マチ2.5㎝ ●付属品：特にありません●商品状態：内装・外装共に「未使用に近い」●仕様：小銭入れ×１ 札入れ×１ オープンポケット×2 カード入れ×12 外装にオープンポケットありこちらは古物市場で仕入れた鑑定済みの中古品となります。神経質な方はご遠慮頂けたらと思います。ご不明な点、ご質問等ありましたらお気軽にコメントください。25726その他のお品物はこちらからご覧いただけます。#caduceus#CHLOE#クロエ#長財布#キルティング長財布#レディース長財布
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