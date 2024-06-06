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アナロジコ　ギボシショルダーバッグ　ブラック
商品番号 K25836417239
商品名

アナロジコ　ギボシショルダーバッグ　ブラック
ブランド名 ヘルツ
特別価格 税込 5,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Analogicoのギボシショルダーです。2022年末に廃盤になったモデルです。こちらでお譲りいただき、当方で1回、短時間使用しましたが、使いたい用途には少し大きかったため手放します。ミッスーリレザーの特徴や、キズ、スレ、使用感などを味として捉えていただける方に。横幅：24cm×高さ14cmxマチ8cmショルダーストラップ　幅1.5cm素材···牛革(本革)カラー···ブラック
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