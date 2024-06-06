アナロジコ　ギボシショルダーバッグ　ブラック

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商品詳細
Analogicoのギボシショルダーです。2022年末に廃盤になったモデルです。こちらでお譲りいただき、当方で1回、短時間使用しましたが、使いたい用途には少し大きかったため手放します。ミッスーリレザーの特徴や、キズ、スレ、使用感などを味として捉えていただける方に。横幅：24cm×高さ14cmxマチ8cmショルダーストラップ 幅1.5cm素材···牛革(本革)カラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/reboot96036.html
http://narcologia.ru/goods/stage826197.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox174939.html
かぶせショルダー
Baby-mo 2017年秋冬号にギボシショルダーが掲載されました | analogico ...
ギボシループホルダー
Baby-mo 2017年秋冬号にギボシショルダーが掲載されました | analogico ...
ポシェット | analogico（アナロジコ）
トリップショルダー【新サイズ】
ポケットミニショルダー
月型ショルダー
アークショルダー
ギボシ小物入れ【試作】
プレスリリース | analogico（アナロジコ）
Dカンループ
ギボシループホルダー
http://narcologia.ru/goods/reboot96036.html
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Baby-mo 2017年秋冬号にギボシショルダーが掲載されました | analogico ...
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