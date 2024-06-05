sc-003s Sキャリーケース ミントブルー スーツケース 2~3泊

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sサイズスーツケースキャリーケースキャリーバック2~3泊用送料無料☆機内持ち込みOKサイズ☆値引きは行っておりませんのでそのままご購入ください☆☆お支払い後翌日発送（土日の発送は休み）※キャリーケースを商品を受け取りましたら初期不良がないかをご確認お願いいたします。サイズなどしっかりとご検討の上、ご購入ください。※商品の保証などもございません。保証、交換をご希望される方はアフターサービスをされているショップからご購入ください。商品説明：【使いやすい軽量スーツケースです】・素材は丈夫なABS樹脂を採用。・引手シャフトは2段階の高さ調整ができます。・カギ不要のダイヤル式（ダイヤル式のためカギは付属しません）*新しい暗証番号設定の時、ダイヤルが硬くなりますので、少し力入れて回す必須があります。暗証番号は簡単に変えれないように、元々このように作られています。【ABSのメリット】・傷が付きにくく、たとえ付いても目立ちにくいです。◆重量/サイズ【画像に記載】◆カラー：1枚目の画像の商品になります。在庫がない場合はご質問からオファー頂ければ、ご用意します。●商品は新品未使用品ですが工場の出荷段階でついた傷や汚れなどがある場合も御座いますのでご理解の程お願い致します。●商品発送後のサイズ交換/お客様ご都合のキャンセルにつきましては往復の送料をご負担いただく事になります。●初期不良についてお安くご提供しておりますので初期不良と内容を記載します。ご理解の程何卒宜しくお願い致します。完壁な対応を求める方・神経質な方は、ご購入をご遠慮お願いします下記の項目は出荷検品項目です・キャリーバーが引き出せない又は上がったが下がらない。（引っ掛かりが良くないは適応外）・本体のキャリー汚れのふき取りの実施・ロックの初期値の確認ご理解の程何卒宜しくお願い致します。完壁な対応を求める方・神経質な方は、ご購入をご遠慮お願いします。＃旅行バック#キャリーケース#旅行鞄#旅行#国内旅行#キャリー#アウトドア#GOTO#キャリーバッグ