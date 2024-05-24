希少XS★フランクアンドアイリーン　ストライプ　スキッパー　 長袖シャツ

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即購入可能です。【ブランド】Frank＆Eileen(フランクアンドアイリーン)BARRY★長袖スキッパーシャツウエストラインが美しい女性らしいデザインで、カジュアルにもきれいめにも着ていただけます。艶のある上質なコットン素材の着心地は最高です♪これからの時期はニットと合わせて重宝すると思いますよ♪着用回数は３回くらいですが、袖の部分にうっすら汚れがあります。最後の写真にのせています。その他は目立つ汚れはなく美品です。サイズはXSですが、少し大きめなのでS～Mくらいの方に着ていただけると思います。【サイズ】表記 XS身幅：約45.5㎝肩幅：約38㎝袖丈：約62㎝着丈：約63.5㎝素材：綿100素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。【発送】小さく折り畳んで梱包するので、たたみジワはご了承ください。ゆうパケットポストで発送します。出品はシャツのみです。喫煙者・ペットはいません。※タイトルや説明文にない撮影のアクセサリーなどは付きません。※あくまでもUSEDなので、微細なキズや汚れなど細かい見落としはご容赦ください。※画像の色はスマホやPCの機種や設定により発色が異なりますことをご了承ください。☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆他にもレディース服やバッグを多数出品中です♪#しーぞー出品の【トップス一覧】#しーぞー出品の【インポートブランド一覧】☆商品一覧はこちら☆#しーぞー出品の商品一覧ハウント/TOMORROWLANDトゥモローランド/IENAイエナ/ESTNATIONエストネーション/AURALEEオーラリー/Drawerドゥロワー/MADISONBLUEマディソンブルー/ENFOLDエンフォルド/HYKEハイク/L'Appartementアパルトモン/upperhightsアッパーハイツ/ARGUE/Ronhermanロンハーマン/blaminkブラミンク/cyclasシクラス/upperhights/THEROW/ドゥーズィエムクラスマーガレットハウエルロンハーマ…