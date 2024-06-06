新品　クラスカmambo ポロシャツ　ビションフリーゼ　無印良品　塩川いづみ

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カラー···ホワイトクラスカmamboのポロシャツです。新品未使用タグ付きです。ビションフリーゼのワンポイントがかわいいです。よろしくお願いします。サイズ5枚目で確認お願いします。下記公式引用イラストレーター塩川いづみさんが描く人気のMAMBOのワンポイントをあしらった、ポロシャツを作りました。「遊ぼうよ！」とお尻を高く上げ、尻尾をフリフリするMAMBOを刺繍で表現したワッペン。小ぶりで愛らしいです。肌触りのよい、鹿の子生地を使用。ある程度の厚みがあるので透け感も気にならず、安心して着用いただけます。デザインはスタンダードな襟付きトップスですが、前立て部分に施した大きめの釦がさりげないポイントです。カジュアルになり過ぎず、きれいに着ていただけるバランス感を大切にして仕上げました。裾に控えめなスリットがあり、軽快な印象です。胸元にずっとちょこんとMAMBOが居てくれるうれしさを感じながら過ごすことができます。パンツはもちろん、スカートとスニーカー合わせれば、遊び心と清潔感のある夏のシンプルスタイルの完成です。タンブラー乾燥は避けてください。染色の性質上、色落ちがありますので、他の物と分けて洗ってください。縮むこともありますので、洗濯後は形を整えてから干してください。