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商品詳細
ヴィンテージの古着屋で購入したタンクトップ購入してあまり着ずに閉まっていたため出品します。ブラックをベースに三色のラインが映えるかわいい一枚！ブランド古着においてもかなり珍しいタイプだと思われます！古着屋で購入しましたが当時から状態が良く、汚れはありません。滅多と出会わないカラーリングのブランド古着です！写真ご確認の上、よければご購入お願いします！サイズ表記Mおよそ肩幅27天幅25身丈50裾回り76アーム40胸囲76柄・デザイン···ロゴ・ワンポイントカラー···ブラックカップ···カップなし季節感···春、夏、秋ヴィンテージ イブサンローラン タンクトップ キャミソール
http://narcologia.ru/goods/cowpox418439.html
http://narcologia.ru/goods/unusable343974.html
http://narcologia.ru/goods/unusable666974.html
ヴィンテージ イブサンローラン タンクトップ キャミソール - タンクトップ
ヴィンテージ イブサンローラン タンクトップ キャミソール ...
ヴィンテージ イブサンローラン タンクトップ キャミソール - タンクトップ
ヴィンテージ イブサンローラン タンクトップ キャミソール ...
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VINTAGE YSL/イヴ サンローラン】ショルダーバッグ（ショルダーバッグ ...
タンクトップ
VINTAGE YSL/イヴ サンローラン】2wayバッグ（ショルダーバッグ ...
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YVES SAINT LAURENT イヴサンローラン カサンドラ タンクトップ ...
Yves Saint Laurent - ヴィンテージ イブサンローラン タンクトップ ...
VINTAGE YSL/イヴ サンローラン】ショルダーバッグ（ショルダーバッグ ...
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ヴィンテージ イブサンローラン タンクトップ キャミソール - タンクトップ
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VINTAGE YSL/イヴ サンローラン】ショルダーバッグ（ショルダーバッグ ...
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VINTAGE YSL/イヴ サンローラン】ショルダーバッグ（ショルダーバッグ ...
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