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ITALY製 y2k グランジ ボーダー スタッズ ポロシャツ
商品番号 H87176474512
商品名

ITALY製 y2k グランジ ボーダー スタッズ ポロシャツ
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 1,813 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。#古着Rowan↑↑こちらからショップ内の商品検索が可能です！是非ご覧下さい＾＾ITALY製y2kグランジボーダースタッズポロシャツです。ヴィンテージ加工の効いた染めやプリントがステキです＾＾後ろのスタッズがカッコいいです＊------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------※特に目立つダメージや汚れなどありませんが、used品の為、古着慣れしていない方、神経質な方はご遠慮下さい。◾️表記サイズS◾️平置き実寸サイズ着丈58身幅40袖丈16◾️素材COTTON10060s70s80s90sヴィンテージ昭和レトロ古着屋個性派グランジフェアリーグランジボヘミア00sfairygrungegrunge
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate577248.html
http://narcologia.ru/goods/recommended430390.html
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