ITALY製 y2k グランジ ボーダー スタッズ ポロシャツ

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ご覧頂きありがとうございます。#古着Rowan↑↑こちらからショップ内の商品検索が可能です！是非ご覧下さい＾＾ITALY製y2kグランジボーダースタッズポロシャツです。ヴィンテージ加工の効いた染めやプリントがステキです＾＾後ろのスタッズがカッコいいです＊------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------※特に目立つダメージや汚れなどありませんが、used品の為、古着慣れしていない方、神経質な方はご遠慮下さい。◾️表記サイズS◾️平置き実寸サイズ着丈58身幅40袖丈16◾️素材COTTON10060s70s80s90sヴィンテージ昭和レトロ古着屋個性派グランジフェアリーグランジボヘミア00sfairygrungegrunge