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【新品タグ付き】rienda リエンダ　レース　可愛い　ホワイト　ワンピース
商品番号 D54128339650
商品名

【新品タグ付き】rienda リエンダ　レース　可愛い　ホワイト　ワンピース
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 1,854 円
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商品詳細

★フォロー割10%OFF実施中！★　多数出品しております！　　　　　↓#古着雑貨屋ONEBaby◆リエンダ◆ワンピース◆サイズ　S　※詳細は下記実寸をご覧下さい◆ホワイト♠フォロー割♠フォロー頂いた方は商品価格よりお値引きさせて頂いておりますのでコメントにて〘フォロー割〙とご記入お願い致します。交渉中に先にご購入された方がいましたらそちらを優先させて頂きますm(__)m❴商品状態❵　新品未使用品タグ付きです。汚れやダメージはございません。サイズ実寸•身丈-79•袖丈-55•肩幅-33•身幅-39※素人による平置き採寸の為実物と多少のずれが生じる場合がございますのでご了承下さい。♣商品状態は可能な限り事実と詳細を記入　致しますが素人による検品の為万が一の　見落としがある可能性がございます。お使いのPC画面やスマホ端末によって実際の色味と写真の色味が若干異なる場合がございます⚠️お互いにとって気持ちの良い取引を行いたいと思いますのでご検討の際何か気になる事がありましたらコメントにてお知らせ下さい＼(^o^)／よろしくお願い致しますm(__)m袖丈...長袖柄・デザイン...レース季節感...春,夏,秋,冬
http://narcologia.ru/goods/reflector758964.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate93977.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate828177.html
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