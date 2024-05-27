Pitsole ピットソール インソール Sサイズ

偽物に注意！箱の裏の絵のハサミの丸い部分がない出品者が数人います。ご注意ください。新規アカウントも数人出てきていますが、注意してください。ハサミの上のない偽物出品者のうち2~3人ほどが、ハサミの丸い部分がある他人の撮影したものを現在転載していたり、裏を載せるのをやめたりしています。1人は評価3の出品者です。他の人は過去の出品を確認すれば分かります。ご注意ください。Supr〇meの商品を出品している出品者にもご注意ください。PitsoleピットソールインソールS23~24.5cm新品、未使用品。公式ショップから購入。こちらは、ゆうゆうメルカリ便とらくらくメルカリ便で変更する場合があります。ご希望がありましたらお伝え下さい。お値下げ交渉はご遠慮下さい(*..)#ピットソール#Pitsole



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