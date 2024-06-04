Hashibami ゴブリン ゴブラン 2wayミニ トート バッグ

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匿名配送。24時間以内に発送！Hashibami ハシバミ ゴブラン 2wayミニトートバッグ GoblinMiniToteBagGISELe2020年1月号掲載Oggi2019年9月号掲載アンティーク感が魅力のペイズリー柄柄模様がアイキャッチなスクエア型の2wayミニトートバッグ。アンティークな雰囲気を醸す独特なペイズリー織の生地が魅力的。高級感のあるクロコ型押しの持ち手が、ノーブルな装いに昇華します。トレンドのミニサイズで、秋の先取りコーデのワンポイントにもおすすめのアイテムです。長財布対応サイズ傷、汚れなく使用感少ない美品でまだまだ長くご使用頂けるお品です。参考定価 14300円カラー ブラウン レザー部 グリーンサイズ縦 21cm横 18cmまち 4.5cmハンドル 22cmショルダー長さ 108～120.5cm素材表地ポリエステル100％牛革裏地ポリエステル100％ポケット内側ファスナーポケット 1個取り外し可能なショルダーストラップ素人の手計りにつき多少の寸法の誤差はご容赦下さい。リユースショップ購入品です。used品にご理解ある方のご検討よろしくお願いします。不定期にゲリラセールを開催します。いいねを押した方に通知が届きますのでご利用下さいませ。他にバッグ、靴、小物、レディース服など出品しています。#ピヨコcloset←出品一覧ご案内はこちら。カラー...グリーン