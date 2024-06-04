  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
Hashibami ゴブリン ゴブラン 2wayミニ トート バッグ
商品番号 O98044302358
商品名

Hashibami ゴブリン ゴブラン 2wayミニ トート バッグ
ブランド名 ハシバミ
特別価格 税込 2,090 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

匿名配送。24時間以内に発送！Hashibami　ハシバミ　ゴブラン　2wayミニトートバッグ　GoblinMiniToteBagGISELe2020年1月号掲載Oggi2019年9月号掲載アンティーク感が魅力のペイズリー柄柄模様がアイキャッチなスクエア型の2wayミニトートバッグ。アンティークな雰囲気を醸す独特なペイズリー織の生地が魅力的。高級感のあるクロコ型押しの持ち手が、ノーブルな装いに昇華します。トレンドのミニサイズで、秋の先取りコーデのワンポイントにもおすすめのアイテムです。長財布対応サイズ傷、汚れなく使用感少ない美品でまだまだ長くご使用頂けるお品です。参考定価　14300円カラー　ブラウン　レザー部　グリーンサイズ縦　21cm横　18cmまち　4.5cmハンドル　22cmショルダー長さ　108～120.5cm素材表地ポリエステル100％牛革裏地ポリエステル100％ポケット内側ファスナーポケット　1個取り外し可能なショルダーストラップ素人の手計りにつき多少の寸法の誤差はご容赦下さい。リユースショップ購入品です。used品にご理解ある方のご検討よろしくお願いします。不定期にゲリラセールを開催します。いいねを押した方に通知が届きますのでご利用下さいませ。他にバッグ、靴、小物、レディース服など出品しています。#ピヨコcloset←出品一覧ご案内はこちら。カラー...グリーン
http://narcologia.ru/goods/stage915897.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford465073.html
http://narcologia.ru/goods/moped626468.html
Hashibami ゴブリン ゴブラン 2wayミニ トート バッグ
Ｈａｓｈｉｂａｍｉ ／ ゴブラン バッグ | 61611184811 | ファッション ...
Hashibami ゴブリン ゴブラン 2wayミニ トート バッグ
Hashibami（ハシバミ）の「Hashibami GoblinToteBag（トートバッグ ...
Hashibami ゴブリン ゴブラン 2wayミニ トート バッグ
Ｈａｓｈｉｂａｍｉ ／ ゴブラン バッグ | 61611184811 | ファッション ...
Hashibami ゴブリン ゴブラン 2wayミニ トート バッグ
Hashibami（ハシバミ）の「Hashibami GoblinToteBag（トートバッグ ...
Hashibami ゴブリン ゴブラン 2wayミニ トート バッグ
ハシバミ Hashibami ポーチ付き2wayミニトート （オレンジ）
Hashibami ゴブリン ゴブラン 2wayミニ トート バッグ
Hashibami ゴブリン ゴブラン 2wayミニ トート バッグ-
Hashibami ゴブリン ゴブラン 2wayミニ トート バッグ
ハシバミ Hashibami ポーチ付き2wayミニトート （オレンジ）
Hashibami ゴブリン ゴブラン 2wayミニ トート バッグ
Hashibami（ハシバミ）の「Hashibami GoblinToteBag（トートバッグ ...
Hashibami ゴブリン ゴブラン 2wayミニ トート バッグ
URBAN RESEARCH - 【美品】hashibami ♡ ゴブランスクエアトートバッグ ...
Hashibami ゴブリン ゴブラン 2wayミニ トート バッグ
ハシバミ Hashibami ポーチ付き2wayミニトート （オレンジ）
Hashibami ゴブリン ゴブラン 2wayミニ トート バッグ
Ｈａｓｈｉｂａｍｉ ／ ゴブラン バッグ | 61611184811 | ファッション ...
Hashibami ゴブリン ゴブラン 2wayミニ トート バッグ
Hashibami ゴブリン ゴブラン 2wayミニ トート バッグ-
Hashibami ゴブリン ゴブラン 2wayミニ トート バッグ
待望☆】 L'or ワンピース Dress Medium ロル Drawstring ひざ丈 ...
Hashibami ゴブリン ゴブラン 2wayミニ トート バッグ
HASHIBAMIコラボ】ミニウォレット | 小柄・低身長女性向けファッション ...
Hashibami ゴブリン ゴブラン 2wayミニ トート バッグ
ハシバミ Hashibami ポーチ付き2wayミニトート （オレンジ）

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru