新品　キャリーケース　パステルカラー　Lサイズ　グリーン　ナンバーロック

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ピカピカのボディ、デザインがオシャレで旅行がより一層楽しくなりそう♪☆商品詳細☆新品未使用キャリーケース Lサイズ【寸法】(外寸,車輪込み)cm:H73×W45×D30【重さ、容量】(約):4.3kg ・容量(約):94L【素材】PP【品番】M2022【カラー】グリーン⚫︎YKKファスナー使用⚫︎世界基準のTSAロック搭載⚫︎ナンバーロック⚫︎多段式ハンドル⚫︎360度回転の8輪キャスター⚫︎内装は片面メッシュポケット付きの仕切り もう片方はベルトのみのシンプル構造※鍵穴は空港職員が使用するものですので付属 の鍵はございません。※初期設定は「000」です。こちらに合わせ鍵穴の部分をスライドさせるとジップが外れます。番号設定の仕方は付属の説明書をご覧ください。キャリーLサイズはこちら→#ramllll+・.・+・.・+・.・+・.・+・.・+・.・+・.・ご購入前にプロフィールをご覧くださいヽ(*´∀｀)+・.・+・.・+・.・+・.・+・.・+・.・+・.・沖縄・離島は別途送料がかかりますので、ご購入前に必ずコメントくださいね！光の加減やお使いの端末環境により、写真の色が実物と異なって見える場合がございます。予めご了承くださいませm(__)m