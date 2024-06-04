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アコヤパール　ティファニー　ピアス
商品番号 G47549858973
商品名

アコヤパール　ティファニー　ピアス
ブランド名 ティファニー
特別価格 税込 13,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ホワイトピアス形···キャッチ・スタッド６ミリアコヤパールとても品があり、普段使いから使えます。使用は数回です。パールピアスが、他にもあり、出品致します。宜しくお願い致します。直営店で購入しました。クリーニング済みです。
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