k18 タンザナイト ダイヤモンド　リング　10号

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商品詳細
ご覧頂きましてありがとうございますTVCSショッピングにて購入時価価格希望価格 60000円k18ダイヤモンドナイトダイヤモンドリング 10号(約)鑑定書付きタンザナイト2石 1.881ctダイヤモンド 6石 0.0024ct色 ゴールド仕上げk18はコーティングではありません箱無しとても透明度の高い宝石ですタンザナイトの色がしっかりとした色味どうぞ宜しくお願い致します
http://narcologia.ru/goods/Stanford369673.html
http://narcologia.ru/goods/approximate814920.html
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