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k18 タンザナイト ダイヤモンド　リング　10号
商品番号 Q34183809943
商品名

k18 タンザナイト ダイヤモンド　リング　10号
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 20,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きましてありがとうございますTVCSショッピングにて購入時価価格希望価格　　60000円k18ダイヤモンドナイトダイヤモンドリング　　　10号(約)鑑定書付きタンザナイト2石　　1.881ctダイヤモンド　6石　　0.0024ct色　　　ゴールド仕上げk18はコーティングではありません箱無しとても透明度の高い宝石ですタンザナイトの色がしっかりとした色味どうぞ宜しくお願い致します
http://narcologia.ru/goods/Stanford369673.html
http://narcologia.ru/goods/approximate814920.html
http://narcologia.ru/goods/cotton945561.html
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