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商品詳細
素材···牛革(本革)カラー···ブルー角の色が少し薄くなってますが目立ちにくいと思います
http://narcologia.ru/goods/recommended553590.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei375371.html
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