美品　ラルフローレン ストライプ コットン シャツ

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テイスト・シーン···カジュアル色···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ素材・コットン73% ナイロン22% ポリウレタン5% ＊サイズ：S＊身幅 ：平置きおおよそ43㎝＊着丈 ：おおよそ58cm＊袖丈 ：おおよそ58cm◉ブルーとホワイトの清潔感ある ストライプシャツです◉使用回数4〜5回程度で専用 洗剤でネットにいれホームクリ ーニングしておりましたので コンディション良いです◉ある程度ストレッチも効いており ますので楽に着れます よろしくお願い致します ^_^#URBANRESEARCH#HIROKOKOSHINO#WeekendMaxMara#MOGA#KENZO#UNTITLED#PAULSMITH#MAX\u0026Co.#ViaggioBlu#22octobre#Moschino#IENA#クミキョク#RALPHLAUREN#jocomomola#BILLABONG#RVCA#水着#ビキニ#サーフパンツ#デニム#DIESEL#Columbia#KOOKAI#カシミア