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美品　ラルフローレン ストライプ コットン シャツ
商品番号 L83115462690
商品名

美品　ラルフローレン ストライプ コットン シャツ
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 1,558 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テイスト・シーン···カジュアル色···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ素材・コットン73%　　　ナイロン22%　　　ポリウレタン5%　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊サイズ：S＊身幅　：平置きおおよそ43㎝＊着丈　：おおよそ58cm＊袖丈　：おおよそ58cm◉ブルーとホワイトの清潔感ある　ストライプシャツです◉使用回数4〜5回程度で専用　洗剤でネットにいれホームクリ　ーニングしておりましたので　コンディション良いです◉ある程度ストレッチも効いており　ますので楽に着れます　よろしくお願い致します　^_^#URBANRESEARCH#HIROKOKOSHINO#WeekendMaxMara#MOGA#KENZO#UNTITLED#PAULSMITH#MAX\u0026Co.#ViaggioBlu#22octobre#Moschino#IENA#クミキョク#RALPHLAUREN#jocomomola#BILLABONG#RVCA#水着#ビキニ#サーフパンツ#デニム#DIESEL#Columbia#KOOKAI#カシミア
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