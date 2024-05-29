☆美品 If six was nine アシメタンク

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)”Ifsixwasnineアシメタンクトップになります。[商品情報]ブランド：Ifsixwasnineアイテム名：無地 タンクトップ サイズ1色：グレーサイズ：サイズ1平置き⇒身幅27cm、着丈78cm素材：綿:70,アンゴラ:30✤デザインは切りっぱなしになります。✤かなり伸びますのでS～Lサイズの方まで着られます。✤1度着用しておりますが汚れ傷などはなく美品だと思います。カラー···グレー柄・デザイン···無地カップ···カップなし季節感···春、夏、秋、冬
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