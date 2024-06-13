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- 【新品・お値下げ中】ジェラートピケオム ソフトクリームワンポイントTシャツ
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商品詳細
未使用、未開封、タグ付き新品です。オンラインで購入し保管しておりましたが出品します。メンズですが女性の方がゆったり着るのもおすすめです！ほどよい厚みがあるのでワンマイルウェアにも。カラー ネイビーサイズ Mサイズ定価 6820円（税込）【ヴィンテージな世界観に、ソフトクリームをあしらった遊び心あるグラフィック。やわらかなコットン100%のミニ裏毛を使用した着心地のいいTシャツです。ラグランスリーブや色味にもヴィンテージのテイストを出し、ワンマイルウェアとしても着られる風合いに仕上げました。】#ジェラートピケ#ジェラートピケオム#ルームウェア#gelatopique
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