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【新品・お値下げ中】ジェラートピケオム　ソフトクリームワンポイントTシャツ
商品番号 M79785595436
商品名

【新品・お値下げ中】ジェラートピケオム　ソフトクリームワンポイントTシャツ
ブランド名 ジェラートピケオム
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用、未開封、タグ付き新品です。オンラインで購入し保管しておりましたが出品します。メンズですが女性の方がゆったり着るのもおすすめです！ほどよい厚みがあるのでワンマイルウェアにも。カラー　ネイビーサイズ　Mサイズ定価　6820円（税込）【ヴィンテージな世界観に、ソフトクリームをあしらった遊び心あるグラフィック。やわらかなコットン100%のミニ裏毛を使用した着心地のいいTシャツです。ラグランスリーブや色味にもヴィンテージのテイストを出し、ワンマイルウェアとしても着られる風合いに仕上げました。】#ジェラートピケ#ジェラートピケオム#ルームウェア#gelatopique
http://narcologia.ru/goods/seamless57829.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect324270.html
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