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商品詳細
アップルハウスの中でも ワンランク上の麻ブランドフルール ド ポムのブラウスです。襟元と袖口に シャーリングとレースが施されてオシャレです。色···ベージュ袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント綿70%麻30%着丈 前 56㌢ 後 62㌢身幅 56㌢2年くらい前に購入2〜3回着用麻生地独特の 黒い点やシワがあります。(写真6.7枚目)自宅保管 着用商品です。目立った傷や汚れはありませんが 見落としがあるかもしれません。小さく畳んで配送します。ご理解いただける方のご購入よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/response56942.html
http://narcologia.ru/goods/rouge568310.html
http://narcologia.ru/goods/recommended997790.html
アップルハウス フルールドポム Aラインブラウス
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