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アップルハウス　フルールドポム　Aラインブラウス
商品番号 Q69238895590
商品名

アップルハウス　フルールドポム　Aラインブラウス
ブランド名 アップルハウス
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アップルハウスの中でも　ワンランク上の麻ブランドフルール　ド　ポムのブラウスです。襟元と袖口に　シャーリングとレースが施されてオシャレです。色···ベージュ袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント綿70%麻30%着丈　前　56㌢　後　62㌢身幅　56㌢2年くらい前に購入2〜3回着用麻生地独特の　黒い点やシワがあります。(写真6.7枚目)自宅保管　着用商品です。目立った傷や汚れはありませんが　見落としがあるかもしれません。小さく畳んで配送します。ご理解いただける方のご購入よろしくお願い致します。
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