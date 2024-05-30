アップルハウス　フルールドポム　Aラインブラウス

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アップルハウスの中でも ワンランク上の麻ブランドフルール ド ポムのブラウスです。襟元と袖口に シャーリングとレースが施されてオシャレです。色···ベージュ袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント綿70%麻30%着丈 前 56㌢ 後 62㌢身幅 56㌢2年くらい前に購入2〜3回着用麻生地独特の 黒い点やシワがあります。(写真6.7枚目)自宅保管 着用商品です。目立った傷や汚れはありませんが 見落としがあるかもしれません。小さく畳んで配送します。ご理解いただける方のご購入よろしくお願い致します。