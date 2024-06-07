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ランバンオンブルー　カットソー
商品番号 L70498374046
商品名

ランバンオンブルー　カットソー
ブランド名 ランバンオンブルー
特別価格 税込 1,634 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···グレー袖丈···半袖柄・デザイン···無地ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋素材…リヨセル、綿脇下身幅は約43㎝タグは外しておりますが、未使用です。自宅保管にご理解いただける方にお願いいたします。
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