mideal マイディール　フリルドロストチュニック　イエロー

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新品未使用です！今の季節にぴったりだと思います！着る機会かがないのでお譲りします！この商品は現在販売していないので欲しい方はぜひ！色···イエロー袖丈···長袖何かありましたらコメントお願いしますマイディール