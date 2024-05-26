リアルラクーン ファーマフラー

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商品詳細
超ボリューミーなリアルラクーンのファーです。毛足が長くとってもゴージャス！表毛はややかためですが内毛はやわらかく手触りがよいです。パーティーなどでシンプルな服と合わせるとラグジュアリーになります！5年ほど前に4万ちょっとで購入しましたが、数回のみの使用です。自宅保管、ご理解のある方お願いします。長さ 190cm幅 13〜15cm#リアルファー#ラクーン#ストール#マフラー#パーティー#結婚式#ゴージャス#毛皮
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