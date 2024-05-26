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美品✨CHANEL ココマーク　ペンダントトップ　ネックレストップ
商品番号 E67734620229
商品名

美品✨CHANEL ココマーク　ペンダントトップ　ネックレストップ
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 12,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆アイテムCHANELシャネル　ペンダントトップ　ネックレストップのみココマーク　ブラック黒　シルバー　銀ストーン　フェイク　人気　オシャレ　ネックレス　アクセサリー　オシャレ　お洒落　女子会　プレゼント　豪華　華やか◆状態目立つ様な傷や汚れはなく綺麗ですココマーク裏下に刻印ありますお好きなチェーンをつけてご利用ください◆カラーブラック/シルバー◆サイズ：縦　約2.2cm横　約1.5cm◆付属品:保存箱◆購入元ブランドリユース店不明な点はお問い合わせ頂き、ご納得されてからの購入をお願い致しますまた返品はお断り致します写真にて良く状態をご確認下さい宝飾品は傷が付きやすいので、当方ら良品とは思っていてもお相手の取り方の相違があるかと思いますそちらをご理解いただける方を希望致します気持ちの良いお取引をさせて頂きたいので、神経質な方や煽る方は購入をご遠慮下さい管理番号:1171
http://narcologia.ru/goods/approximate156120.html
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