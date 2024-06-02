FENDI ズッカ柄 ウールシルク ポンチョ

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美品FENDIズッカ柄ウールシルクポンチョこちらの商品を頂いたのですが使用しないため出品致します。中古品、自宅保管にご理解頂き購入お願いします。いつも大事に使ってますので、ほぼ新しいに見えます、神経質の方ご遠慮ください。ウールとシルクのジャカード織りを使用した大判のエンベロップ型ポンチョ。ブラウンとブラックを基調としたFFの大きな文字が入っています。コントラストカラーのダブルストライプで仕上げました。イタリア製素材:ウール95％、シルク5％サイズ:高さ:140cm幅:140cm製品コード:FXX636A3Q1F0QB8コメントなし、即購入OKです。どうぞ、よろしくお願いいたします