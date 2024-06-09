ユナイテッドアローズ　フリルノースリーブシャツ

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商品詳細
ユナイテッドアローズのフリルシャツです。とても可愛く、コットンリネン素材なので涼しく着られます。着用は3回ほどしました。洗濯シワあります。あくまで中古品なのでご理解頂ける方でよろしくお願いします。素材···麻
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