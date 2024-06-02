生田絵梨花着用☆IENAイエナ　コットン ポケットシャツ

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ご覧いただきありがとうございます。IENA2022SSコットンブロードポケットシャツ購入後、一度着用しました。着用する機会がないため出品致します。大きな胸ポケットがポイントのレギュラーカラーシャツ。高密度でハリがあり、クリアな表面感ときめ細かく毛羽の少なさが特徴です。ワンウォッシュしてキレイ目過ぎず普段使いしやすい雰囲気になっています。サイズ感は大きすぎない程よいバランスで、ワイドパンツやスカートとも合わせやすいデザインです。重ね着にも使いやすいかと思います。カラー ブルーサイズ 38価格 15,400円個人宅での保管になります。保管時のスレ、細かい点が気になる方はお控えください。色···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···無地素材···コットン(綿)