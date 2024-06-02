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ヴィヴィアンタムブラウス
商品番号 A41049616397
商品名

ヴィヴィアンタムブラウス
ブランド名 ヴィヴィアンタム
特別価格 税込 1,482 円
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商品詳細

身幅46着丈60素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。自宅保管です、細かい事が気になる神経質な方は御遠慮下さい。お袖は透けます。
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