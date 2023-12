アダムエロペ ADAM ET ROPE シャツ ブラウス ベルギー リネン 綿

ご覧いただきありがとうございます(^^)AdametRope'アダムエロペシャツブラウスワンピースベルギーリネンレディース半袖BELGIANLINENSUPERIORFABRICSです。お色はブルー、上質なベルギーリネンを使った半袖シャツワンピースチュニックです ゆったりとしたサイズ感でラフに着られるシルエットはリラックススタイルにぴったりの1枚です。1枚で着用はもちろん、カジュアルながらに品のあるシルエットなので、インナーを着用してレイヤードをしてもスタイリングが決まります。コットン58%麻42%の涼しげな素材で夏のバカンスにもピッタリです。安心の日本製、生地に糸の粒みたいなものがあります。ゆとりがありますので、LサイズLLサイズの方もご検討下さい。襟を抜いて着られますとスッキリ見えつつ抜け感があり、オシャレに着こなせるのでオススメです。サイズ38M相当裄丈約30㎝身幅約61.5㎝着丈約84㎝(襟の付け根から)(平置き素人採寸の為多少の誤差はご容赦下さい)お写真よりずっと素敵なワンピースなのですが、なかなか画面から魅力をお伝えできず…ぜひ実物を見て着て欲しいです!ICHI、サマンサモスモス、スタディオクリップ、ネストローブ、ツムグ、08mab、YARRA、無印などナチュラル系、ナチュラン、リンネル系がお好きな方よろしくお願いいたします。※ワンピースのみ出品でネックレス、バッグ等の小物は付きません。※使用したもの素人検品となりますので神経質な方のご購入はお控え下さい。※折り畳んで少し圧縮してゆうパケットポストで発送予定です。ゆうパケットポストはポスト投函発送の為、ご自宅のポストに到着するまで少しお時間かかりますので、ご了承下さい。



