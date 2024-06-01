ナラカミーチェ 長袖 シャツ ブラウス ストライプ ウエストすっきり

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NARACAMICIEナラカミーチェ長袖シャツブラウスです。白と紺のしっかりしたストライプ柄です。ウエストがすっきりしたデザインで、着丈を長めにとっており、襟が立っているので、ビジネス用パンツ、スカートにインして合わせていただくと、かっこ良く着こなせます。ストレッチ性がない素材ので、細身の方におすすめです。胸囲45.5cm肩幅38cm着丈62cm袖丈（肩から）58cm 素材コットン表記サイズ Ⅱ