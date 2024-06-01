- ホーム
- >
- レディース
- >
- トップス
- >
- シャツ/ブラウス(七分/長袖)
- >
- ナラカミーチェ 長袖 シャツ ブラウス ストライプ ウエストすっきり
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
NARACAMICIEナラカミーチェ長袖シャツブラウスです。白と紺のしっかりしたストライプ柄です。ウエストがすっきりしたデザインで、着丈を長めにとっており、襟が立っているので、ビジネス用パンツ、スカートにインして合わせていただくと、かっこ良く着こなせます。ストレッチ性がない素材ので、細身の方におすすめです。胸囲45.5cm肩幅38cm着丈62cm袖丈（肩から）58cm 素材コットン表記サイズ Ⅱ
http://narcologia.ru/goods/approximate502320.html
http://narcologia.ru/goods/freshman358556.html
http://narcologia.ru/goods/passionate169413.html
NARACAMICIE】ミラノストライプヨーク切替長袖シャツ(1(M)9号 パープル ...
NARACAMICIE】ミラノストライプヨーク切替長袖シャツ(1(M)9号 ネイビー ...
ナラカミーチェ ストライプ ボウタイ長袖シャツ- ショップチャンネル
セール】ストレッチストライプスタンドカラー長袖シャツ(505169212 ...
NARACAMICIE】ロンドンストライプスタンドカラーシャツ(1(M)9号 ...
ドビーストライプスタンドカラー長袖シャツ
NARACAMICIE】ロンドンストライプ衿付きフリルシャツ | ナラカミーチェ ...
ロンドンストライプフロントギャザー＆フリルシャツ(0(S)7号 グレー ...
ナラカミーチェ ストライプ トップスの通販 800点以上 | NARACAMICIEの ...
NARACAMICIE】ストレッチシャイニーストライプフリル衿シャツ(5(4L)17 ...
NARACAMICIE】サテンプリント長袖シャツ(2(L)11号 ブラック): ナラ ...
スーパーストレッチサテンストライプ長袖シャツ | ナラカミーチェ ...
ドビーストライプスタンドカラー長袖シャツ
http://narcologia.ru/goods/approximate502320.html
http://narcologia.ru/goods/freshman358556.html
http://narcologia.ru/goods/passionate169413.html
NARACAMICIE】ミラノストライプヨーク切替長袖シャツ(1(M)9号 パープル ...
NARACAMICIE】ミラノストライプヨーク切替長袖シャツ(1(M)9号 ネイビー ...
ナラカミーチェ ストライプ ボウタイ長袖シャツ- ショップチャンネル
セール】ストレッチストライプスタンドカラー長袖シャツ(505169212 ...
NARACAMICIE】ロンドンストライプスタンドカラーシャツ(1(M)9号 ...
ドビーストライプスタンドカラー長袖シャツ
NARACAMICIE】ロンドンストライプ衿付きフリルシャツ | ナラカミーチェ ...
ロンドンストライプフロントギャザー＆フリルシャツ(0(S)7号 グレー ...
ナラカミーチェ ストライプ トップスの通販 800点以上 | NARACAMICIEの ...
NARACAMICIE】ストレッチシャイニーストライプフリル衿シャツ(5(4L)17 ...
NARACAMICIE】サテンプリント長袖シャツ(2(L)11号 ブラック): ナラ ...
スーパーストレッチサテンストライプ長袖シャツ | ナラカミーチェ ...
ドビーストライプスタンドカラー長袖シャツ