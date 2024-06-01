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ナラカミーチェ 長袖 シャツ ブラウス ストライプ ウエストすっきり
商品番号 V87200375561
商品名

ナラカミーチェ 長袖 シャツ ブラウス ストライプ ウエストすっきり
ブランド名 ナラカミーチェ
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NARACAMICIEナラカミーチェ長袖シャツブラウスです。白と紺のしっかりしたストライプ柄です。ウエストがすっきりしたデザインで、着丈を長めにとっており、襟が立っているので、ビジネス用パンツ、スカートにインして合わせていただくと、かっこ良く着こなせます。ストレッチ性がない素材ので、細身の方におすすめです。胸囲45.5cm肩幅38cm着丈62cm袖丈（肩から）58cm　素材コットン表記サイズ　Ⅱ
http://narcologia.ru/goods/approximate502320.html
http://narcologia.ru/goods/freshman358556.html
http://narcologia.ru/goods/passionate169413.html
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