新品、未使用！ディオールミサンガ

新品、未使用！ディオールのミサンガです。ChristianDiorの文字を織り込んだ、ビーズが可愛いレアでオシャレなお品です。カジュアルスタイルからフェミニンまで幅広いコーディネートが楽しめます。重ね付けをすると更に可愛いです。(画像5、6枚目はイメージです。)長さ 約16㎝ (ビーズ部分)幅 約1.8㎝定価 77.000円こちらは国内ディオールブティックで購入した物です。状態は写真を確認してください。（照明などによって写真と実際の商品の色が異なる場合がございます。予めご了承ください。）新品ですが、自宅保管品にご理解のある方の購入をお願いいたします。商品を保管する環境に、タバコ、ペット、香水は一切ありません。※恐れ入りますが、購入前にプロフィールをご覧ください。



クリスチャンディオール ジャディオール ブレスレット セット ミサンガ コットン ネイビーブルー 青 B0961ADRCO 箱付 Christian Dior（新品・未使用品）



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