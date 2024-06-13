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【新品】ROSSO リネン混コクーンワンピース
商品番号 T84121564018
商品名

【新品】ROSSO リネン混コクーンワンピース
ブランド名 ロッソ
特別価格 税込 2,774 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★8/12～8/14は発送出来ません。ご了承下さい★アーバンリサーチのワンピースです。ゆったりとした着心地ですが、背面にタックが入っているのでスッキリとした印象です。《カラー》ブラウン《サイズ》フリー《定価》14,300円(税込)カラーはブラウンとカーキの間のような落ち着いた色味です。新品ですが試着、自宅保管にご理解いただける方よろしくお願い致します。～以外購入サイトより～【大人ナチュラルなリネン混ワンピース】暑い夏も快適に着用可能な、リネン混のワンピース。ナチュラルな印象でありながら、コクーンシルエットにすることで洗練された印象に仕上げました。袖口は広めに作っており、二の腕カバーの効果も期待できます。長すぎない丈感のため、パンツとレイヤードしたスタイリングもおすすめです。気分を盛り上げる、鮮やかな3色展開でご用意しました。
http://narcologia.ru/goods/moisture33469.html
http://narcologia.ru/goods/competitive747381.html
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