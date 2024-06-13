ボッテガ　長財布　パイソン　スタッツ付き　限定

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商品詳細
百貨店にて、6年ほど前に購入しました。なにかの限定品で12万ほどでした。ここ3年ほどはメインとして使っていましたが、状態は良い方だと思います。中古品ですので、写真をよくご確認の上、ご購入ください。質問等ございましたら、お気軽にコメントしてください(^^)
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