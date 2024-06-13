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ボッテガ　長財布　パイソン　スタッツ付き　限定
商品番号 J44481169135
商品名

ボッテガ　長財布　パイソン　スタッツ付き　限定
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 9,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

百貨店にて、6年ほど前に購入しました。なにかの限定品で12万ほどでした。ここ3年ほどはメインとして使っていましたが、状態は良い方だと思います。中古品ですので、写真をよくご確認の上、ご購入ください。質問等ございましたら、お気軽にコメントしてください(^^)
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