ペコクラブ　リボンファスナーデニムジーンズ

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カラー...ブラックシルエット...テーパード股上...ハイウエストメルカリで購入し試着しましたが似合わなかった為出品致します。購入したときからタグの一部にほつれがありました。他に問題は見られません。