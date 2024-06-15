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ペコクラブ　リボンファスナーデニムジーンズ
商品番号 M94810126915
商品名

ペコクラブ　リボンファスナーデニムジーンズ
ブランド名 ペコクラブ
特別価格 税込 3,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...ブラックシルエット...テーパード股上...ハイウエストメルカリで購入し試着しましたが似合わなかった為出品致します。購入したときからタグの一部にほつれがありました。他に問題は見られません。
http://narcologia.ru/goods/perpetual985646.html
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