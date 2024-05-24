TOTEME / トーテム | スカート | XS| ホワイト| レディース

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商品詳細
【ブランド】TOTEME/トーテム【商品説明】TOTEMEのスカートです。裾には黒のパイピングがポイントとなっており、バイヤスのフレアによってすっきりしたシルエットで履けます。伸縮性もあり、トロミがある生地ですが、軽やかな履き心地です。ミニマルな洗練された雰囲気のあるスカートで、TOTEMEらしいアイテムです。【素材】ポリエステル100%【表記サイズ】XS【平置き実寸(cm)】ウエスト:31.5cm総丈:80cmカラー···ホワイト柄・デザイン···無地シルエット···フレア季節感···春、夏
http://narcologia.ru/goods/waveform164017.html
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http://narcologia.ru/goods/monophonic748212.html
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