美品 Margaret Howell idea レザー トートバッグ A4対応

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商品詳細
★プロフィールをご覧ください！★色：キャメルブラウンSIZE36cm×24cm×11cm素人採寸ですので、多少の誤差はお許しください。購入後10回ほど使用し自宅で保管しておりました。特筆すべきダメージもなく、まだまだご使用いただけます。オンオフ問わずご使用いただけるバッグです。ご不明な点がございましたら、コメントよりよろしくお願いいたします。マーガレットハウエルMHL.FILSONフィルソンILBISONTEイルビゾンテHIROFUヒロフgentenゲンテンDakotaダコタHerveChapelierエルベシャプリエBRIEFINGブリーフィングfelisiフェリージDANIEL\u0026BOBダニエルアンドボブaniaryアニアリ美品MargaretHowellideaレザートートバッグA4対応
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