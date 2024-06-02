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美品 Margaret Howell idea レザー トートバッグ A4対応
商品番号 S70931975263
商品名

美品 Margaret Howell idea レザー トートバッグ A4対応
ブランド名 マーガレットハウエルアイデア
特別価格 税込 4,339 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★プロフィールをご覧ください！★色：キャメルブラウンSIZE36cm×24cm×11cm素人採寸ですので、多少の誤差はお許しください。購入後10回ほど使用し自宅で保管しておりました。特筆すべきダメージもなく、まだまだご使用いただけます。オンオフ問わずご使用いただけるバッグです。ご不明な点がございましたら、コメントよりよろしくお願いいたします。マーガレットハウエルMHL.FILSONフィルソンILBISONTEイルビゾンテHIROFUヒロフgentenゲンテンDakotaダコタHerveChapelierエルベシャプリエBRIEFINGブリーフィングfelisiフェリージDANIEL\u0026BOBダニエルアンドボブaniaryアニアリ美品MargaretHowellideaレザートートバッグA4対応
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