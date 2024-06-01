上代35万円♡新品未使用 ヘンローンシャイニングクロコダイル長財布 ...

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上代35万円♡新品未使用ヘンローンシャイニングクロコダイル長財布、カラーはブラックです。♡最高級のシャイニングクロコダイルレザーを心置きなく楽しめる長財布です。♡サイズ縦 10cm横 19.5cm幅 2.5cm♡ファスナー開閉裏面 フリーポケット×1札入れ×2ファスナー小銭入れ×1カード入れ×12フリーポケット×2♡ユニセックスでお使い頂けます。♡即購入大丈夫です。気になる点がありましたらお気軽にご質問下さい。♡付属品 保存袋木箱