フォーエイト　音羽　カバン

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フォーエイト音羽さん 使用されていたショルダーバッグとリュックになります。cubesのショルダーバッグは色違いになります。DHSのPCリュック数回使用し特に傷などなく綺麗です。ですが、念のため傷ありにしてますバラ売り不可tictokDHSキューブcubesフォーエイトYouTuber愛用着用こたつタロー社長アマリザわかゔぁennゑむ氏あみか音羽48とまちんカラー···ブラックカバンバッグバックリュックグッズ鞄カラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック