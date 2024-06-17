イビザ ibiza ショルダーバッグ　牛革×パイソン　ヘビ革　コンビ

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商品詳細
イビザibizaショルダーバッグ 牛革×パイソン(ヘビ革)コンビ サイズW約25センチH約27センチD約6センチカラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···本革中古品である事を御理解頂きご購入をお願い致します。230114#yamahalのアパレル一覧はこちらから
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