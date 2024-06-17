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イビザ ibiza ショルダーバッグ　牛革×パイソン　ヘビ革　コンビ
商品番号 M42873046605
商品名

イビザ ibiza ショルダーバッグ　牛革×パイソン　ヘビ革　コンビ
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イビザibizaショルダーバッグ　牛革×パイソン(ヘビ革)コンビ　サイズW約25センチH約27センチD約6センチカラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···本革中古品である事を御理解頂きご購入をお願い致します。230114#yamahalのアパレル一覧はこちらから
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