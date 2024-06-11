Vita Feilce 本革巾着ショルダーバッグ　アッシュグレー

楽天で数日前に購入しましたが、使用機会がないため出品することになりました。現在楽天で購入すると11000円です。箱から出したのみの新品未使用となります。実際の色味は5.6枚目に近いです。小型段ボールに包装し出品いたします。メーカー希望価格16500ショルダーバッグレディース小さめ本牛革四角い小さめ絞り軽いshoulderbagsladiesショルダーbagレディース本革革トレンドマイクロバッグ2way20代30代40代50代巾着バッグ革ショルダーバッグレディース斜めがけ大人《長財布収納可能》本革ミニレザーポシェット小さいサイズミニバッグショルダーバック巾着ショルダーバッグバックカラー···ブラウン柄・デザイン···無地素材···本革



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