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Vita Feilce 本革巾着ショルダーバッグ　アッシュグレー
商品番号 A14462790534
商品名

Vita Feilce 本革巾着ショルダーバッグ　アッシュグレー
ブランド名 ヴィータフェリーチェ
特別価格 税込 2,274 円
在庫状況 あり

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商品詳細

楽天で数日前に購入しましたが、使用機会がないため出品することになりました。現在楽天で購入すると11000円です。箱から出したのみの新品未使用となります。実際の色味は5.6枚目に近いです。小型段ボールに包装し出品いたします。メーカー希望価格16500ショルダーバッグレディース小さめ本牛革四角い小さめ絞り軽いshoulderbagsladiesショルダーbagレディース本革革トレンドマイクロバッグ2way20代30代40代50代巾着バッグ革ショルダーバッグレディース斜めがけ大人《長財布収納可能》本革ミニレザーポシェット小さいサイズミニバッグショルダーバック巾着ショルダーバッグバックカラー···ブラウン柄・デザイン···無地素材···本革
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