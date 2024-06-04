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- 新品⭐️Banana Republic サイズ2 ワイドカラーのコート
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商品詳細
カラー···ブラック季節感···春、秋バナナリパプリックの薄手コートです。縫製のしっかりしたワイドな襟が素敵なコートです。襟は開けても立てても素敵です。ボタン等はありませんので、色が暗い割には軽やかな印象です。同生地のベルトが付いています。ポケットは両サイドアメリカの正規店で購入しました。#Eveアメリカ24時間以内の発送を目指しています
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