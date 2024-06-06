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- 片山邦夫筆 彩色花鳥画 絹本掛軸一幅 【六 瓢 図】 軸先は紫檀 556
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商品詳細
絵画の種類···水彩画 片山邦夫筆 彩色画形式···掛け軸・掛軸 絹本掛軸一幅 軸先は紫檀 自題共箱有り主題···静物 六瓢箪之図主な画材···水彩絵の具 水彩画 片山邦夫筆 六瓢箪之図 絹本掛軸一幅 自題箱有り 状態 作品 表具共未使用品に近い状態 サイズ 表具 184cmX53cm絹本 103cmX40cm 自題箱 61.5cm7.5cm8.0cm80サイズゆうパックで発送
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