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片山邦夫筆　　彩色花鳥画　絹本掛軸一幅　【六　瓢　図】　　軸先は紫檀　　556
商品番号 Y88992371557
商品名

片山邦夫筆　　彩色花鳥画　絹本掛軸一幅　【六　瓢　図】　　軸先は紫檀　　556
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 5,198 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絵画の種類···水彩画　　　　　　　片山邦夫筆　　　彩色画形式···掛け軸・掛軸　　　　　　　絹本掛軸一幅　　軸先は紫檀　　　　　　　　　　　　　　　　自題共箱有り主題···静物　　　　　　　　　　　六瓢箪之図主な画材···水彩絵の具　　　　　　水彩画　　　　　片山邦夫筆　　六瓢箪之図　　絹本掛軸一幅　　自題箱有り　　　　　状態　　　作品　表具共未使用品に近い状態　　　　　サイズ　　表具　　184cmX53cm絹本　　103cmX40cm　　　　　　　　　　自題箱　　61.5cm7.5cm8.0cm80サイズゆうパックで発送
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片山邦夫筆　　彩色花鳥画　絹本掛軸一幅　　　軸先は紫檀　　556
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