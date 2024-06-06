

新品 ヴィヴィアンVivienne Westwoodがま口二つ折り財布ブルー 新品 ヴィヴィアンVivienne Westwoodがま口二つ折り財布ブルー



新品 ヴィヴィアンVivienne Westwoodがま口二つ折り財布ブルー 新品 ヴィヴィアンVivienne Westwoodがま口二つ折り財布ブルー



新品 ヴィヴィアンVivienne Westwoodがま口二つ折り財布ブルー 新品 ヴィヴィアンVivienne Westwoodがま口二つ折り財布ブルー



新品 ヴィヴィアンVivienne Westwoodがま口二つ折り財布ブルー 新品 ヴィヴィアンVivienne Westwoodがま口二つ折り財布ブルー



新品 ヴィヴィアンVivienne Westwoodがま口二つ折り財布ブルー 新品 ヴィヴィアンVivienne Westwoodがま口二つ折り財布ブルー



新品 ヴィヴィアンVivienne Westwoodがま口二つ折り財布ブルー 新品 ヴィヴィアンVivienne Westwoodがま口二つ折り財布ブルー



新品 ヴィヴィアンVivienne Westwoodがま口二つ折り財布ブルー 新品 ヴィヴィアンVivienne Westwoodがま口二つ折り財布ブルー



新品 ヴィヴィアンVivienne Westwoodがま口二つ折り財布ブルー 新品 ヴィヴィアンVivienne Westwoodがま口二つ折り財布ブルー



新品 ヴィヴィアンVivienne Westwoodがま口二つ折り財布ブルー 新品 ヴィヴィアンVivienne Westwoodがま口二つ折り財布ブルー



新品 ヴィヴィアンVivienne Westwoodがま口二つ折り財布ブルー 新品 ヴィヴィアンVivienne Westwoodがま口二つ折り財布ブルー



新品 ヴィヴィアンVivienne Westwoodがま口二つ折り財布ブルー 新品 ヴィヴィアンVivienne Westwoodがま口二つ折り財布ブルー



新品 ヴィヴィアンVivienne Westwoodがま口二つ折り財布ブルー 新品 ヴィヴィアンVivienne Westwoodがま口二つ折り財布ブルー



新品 ヴィヴィアンVivienne Westwoodがま口二つ折り財布ブルー 新品 ヴィヴィアンVivienne Westwoodがま口二つ折り財布ブルー



新品 ヴィヴィアンVivienne Westwoodがま口二つ折り財布ブルー 新品 ヴィヴィアンVivienne Westwoodがま口二つ折り財布ブルー



新品 ヴィヴィアンVivienne Westwoodがま口二つ折り財布ブルー 新品 ヴィヴィアンVivienne Westwoodがま口二つ折り財布ブルー

❗️在庫に限りがございますので、早い者勝ち(͡°͜ʖ͡°)ヴィヴィアンウエストウッド☆型崩れしにくい丈夫なサフィアーノレザーを使用し二つ折り財布です。メタルロゴと人気のがまぐちがポイント！女性らしいフォルムに正面にはブランドアイコンのオーブロゴがあって、高級感があります。大切な人へのプレゼントにも喜ばれるお財布です。\u2028シンプルでいながら女性らしい雰囲気を惹き立ててくれます。収納力も抜群で、機能性にも優れています。\u2028☆男性へのプレゼントにもナイス。\u2028 情報\u2028◇カラー:ブルー◇サイズ：約 幅11×高さ9.5×マチ3.5cm(※多少の誤差はご了承下さい。)\u2028◇素材：サフィアーノレザー 金具：ゴールド\u2028◇仕様：スナップ / カード入れ×6(シークレット×2)、札入れ×1、オープンポケット×3、小銭入れ(ガマ口タイプ)◇付属品：純正箱、純正の包み紙、カード、その他写真にある付属品直営店アウトレットで購入したものです、新品未使用の正規品になります。コピー商品等は一切取り扱っておりませんのでご安心下さい。ゆうゆうメルカリ便変更可能です⑅︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎*コンビニ/郵便局受取ご希望の方はコメントよりお申し付け下さい^^全体的に目立った傷汚れなく、綺麗な状態です誠心誠意、気持ちよいお取引を心がけております！ご不明点などはコメントからお気軽にご相談ください♪