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新品 ヴィヴィアンVivienne Westwoodがま口二つ折り財布ブルー
商品番号 E99672133222
商品名

新品 ヴィヴィアンVivienne Westwoodがま口二つ折り財布ブルー
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 4,558 円
在庫状況 あり

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商品詳細

❗️在庫に限りがございますので、早い者勝ち(͡°͜ʖ͡°)ヴィヴィアンウエストウッド☆型崩れしにくい丈夫なサフィアーノレザーを使用し二つ折り財布です。メタルロゴと人気のがまぐちがポイント！女性らしいフォルムに正面にはブランドアイコンのオーブロゴがあって、高級感があります。大切な人へのプレゼントにも喜ばれるお財布です。\u2028シンプルでいながら女性らしい雰囲気を惹き立ててくれます。収納力も抜群で、機能性にも優れています。\u2028☆男性へのプレゼントにもナイス。\u2028 情報\u2028◇カラー:ブルー◇サイズ：約 幅11×高さ9.5×マチ3.5cm(※多少の誤差はご了承下さい。)\u2028◇素材：サフィアーノレザー　金具：ゴールド\u2028◇仕様：スナップ / カード入れ×6(シークレット×2)、札入れ×1、オープンポケット×3、小銭入れ(ガマ口タイプ)◇付属品：純正箱、純正の包み紙、カード、その他写真にある付属品直営店アウトレットで購入したものです、新品未使用の正規品になります。コピー商品等は一切取り扱っておりませんのでご安心下さい。ゆうゆうメルカリ便変更可能です⑅︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎◡̈︎*コンビニ/郵便局受取ご希望の方はコメントよりお申し付け下さい^^全体的に目立った傷汚れなく、綺麗な状態です誠心誠意、気持ちよいお取引を心がけております！ご不明点などはコメントからお気軽にご相談ください♪
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