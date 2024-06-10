フルラ⭐️ステイシー ミニ ショルダーバッグ 巾着 ドローストリング

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購入後、数回使用しました。特記するダメージはありませんが、中古品にご理解頂ける方のみご購入よろしくお願い致します。STACYMINIDRAWSTRINGカラー ブラック素材 シボレザーサイズ：約高さ18x幅16xマチ9cm ※こちらは他でも出品していますので、在庫確保のためコメントよろしくお願い致します！☻ご購入前に必ずプロフィール確認下さい☻