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フルラ⭐️ステイシー ミニ ショルダーバッグ 巾着 ドローストリング
商品番号 J72561622117
商品名

フルラ⭐️ステイシー ミニ ショルダーバッグ 巾着 ドローストリング
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 4,737 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入後、数回使用しました。特記するダメージはありませんが、中古品にご理解頂ける方のみご購入よろしくお願い致します。STACYMINIDRAWSTRINGカラー　ブラック素材　シボレザーサイズ：約高さ18x幅16xマチ9cm　※こちらは他でも出品していますので、在庫確保のためコメントよろしくお願い致します！☻ご購入前に必ずプロフィール確認下さい☻
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