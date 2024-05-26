ティファニー ブレスレット トリプルハート バングル 925 750 E0144

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■ ティファニーブレスレットトリプルハートバングル925750E0144■ コンディション：SＡランク 表面：仕上げ済みの綺麗な状態です。シルバー特有のわずかなコキズやくすみはご了承ください。■ 腕周り 約16.5cm■ バングル幅 約1.5mm-17mm■ 重量 7.5g■ 素材 シルバー925×750イエローゴールド■ 付属 社外箱■ 本物鑑定済■ 管理番号E0144★・・・★・・・★・・・★・・・出品しているお品はすべて真贋鑑定済みです。▼出品しております商品の購入先・正規店・買取品・AACD日本流通自主管理協会・古物市場主の資格を有する国内ブランド市場▼古物営業法表記東京都公安委員会許可 番号：第305491906184号▼付属品説明文や画像にあるものが全てです。「社外箱orポーチ」表記のものは、こちらで用意したジュエリーボックスにいれて配送いたします。※入らないサイズのものはしっかり梱包してお送りします。▼配送ヤマト運輸より発送を致します。発送完了後に伝票番号をお送り致します。★・・・★・・・★・・・★・・・