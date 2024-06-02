エックスガール アウター

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商品詳細
エックスガールのロゴ入りアウターです。カジュアルで着回しやすいデザインでとても可愛いです。●サイズ：タグ表記Ｍサイズ●素材：本体ポリエステル100%別布綿62％ナイロン38％●状態：2～3回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。細かいデザインなど使用感が気になる方は写真にてご確認ください。
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