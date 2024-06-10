【美品】トレジャートプカピ　TOPKAPI ショルダーバッグ　クラッチ

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商品詳細
TREASURETOPKAPIトレジャートプカピショルダーバッグ ブラック数年前にトプカピ店舗で購入。未使用ですがタグ外しました。ショルダー紐を外すと大きめクラッチバッグにもなります。縦 22センチ横 32センチ外側、内側に各ファスナーポケットあり自宅保管品です。細部まで気になられる方はお取引きご遠慮ください。カラー···ブラック
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