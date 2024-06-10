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【美品】トレジャートプカピ　TOPKAPI ショルダーバッグ　クラッチ
商品番号 A10194836802
商品名

【美品】トレジャートプカピ　TOPKAPI ショルダーバッグ　クラッチ
ブランド名 トレジャートプカピ
特別価格 税込 2,589 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TREASURETOPKAPIトレジャートプカピショルダーバッグ　ブラック数年前にトプカピ店舗で購入。未使用ですがタグ外しました。ショルダー紐を外すと大きめクラッチバッグにもなります。縦　22センチ横　32センチ外側、内側に各ファスナーポケットあり自宅保管品です。細部まで気になられる方はお取引きご遠慮ください。カラー···ブラック
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