フィギュアスケート靴　２４センチ、白、本革

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フィギュアスケート靴カラー:ホワイトサイズ:２４センチ素材:牛皮肩にかけて、持ち運び出来るデザインの、手製のカバーを付けます。ポリエステル綿の入ったキルト生地で、光沢のあるホワイトカラーの生地です。ゴールドラメのリボンプリントで、オシャレです。写真【8〜９】ように、内側に、カビや、汚れも無く、比較的、綺麗な状態です。つま先は、多少キズありますが、スケート靴なので、ご理解いただければ有難いです。ご質問ございましたら、購入前にお願いします。中古品に、ご理解ある方のみご検討くださいませ。送料込み匿名発送プロフィールの確認もお願い致します。