新品未開封　リファ　ファインバブルS

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リファ ファインバブルSの未開封・未使用品です。ファインバブル ピュアと間違えて購入してしまったために出品いたします。(購入日2023/8/14→到着日8/16)発送時、梱包は写真の段ボールではなく簡易個装にする可能性があります。【付属品】K(KVK用)アダプター、M(MYM用)アダプター、G(ガスター用)アダプター、外装リング、ゴムパッキン（細）、取扱説明書、取り付けガイド、ギャランティーカード、保証書【補足】商品はメーカー純正正規品です。※同梱ガイドブックの最後に保証書があり、裏表紙にメーカー発行のシリアルナンバーも記載されております。（シリアルナンバーは箱の側面にも記載されております。）【商品説明】ウルトラファインバブルとマイクロバブルを驚異的に発生させる独自のテクノロジーを搭載したシャワーヘッドが誕生。肌に負担をかけない細やかな水流コントロールでやさしく落とし、心地よく温め、うるおいを与えるReFaFINEBUBBLESで、バスタイムは美しさを磨く時間へ。定価 30,000円カラー:ホワイトタイプ···その他部位···顔防水···防水機能あり【検索ワード】RefaFinebubbleFinebubbleシャワーヘッド