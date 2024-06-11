パナソニックスチーマーナノケア♡Panasonic EH-SA0B-N GOLD

PanasonicEH-SA0B-NGOLD最新モデル！パナソニックスチーマーナノケア/温冷・化粧水ミストタイプEH-SA0B-N(ゴールド調）ブランド：Panasonicナノケアスチーマータイプ：据え置きタイプスチーマー機能：温冷ta(mm):252.0mm奥行き(mm)：232.0mmad(mm):250.0mm重量(g)：1900.0g色：ホワイト系ゴールド系ご覧頂いてありがとうございます☆数ヶ月ぐらい使用していて美顔器を購入したのでそちらを使うようになって使わなくなってしまったので出品します。定価¥53000ほど傷はないですが、正面にうっすらシミがあります！素人保管、検品の為、気になる方は御遠慮ください('';)箱付き！動作確認済み問題なく動きます！カビ等もございません。タンク2つ付き！・化粧水ミストタンク・冷ミストタンク写真に写っているものが全てになります。写真に写っているものを発送しますので、状態、付属品などは写真にてご確認をお願いします。他サイトでも出品している為コメント途中でも先に購入された方優先になりますのでご了承ください。#パナソニック#Panasonic#スチーマー#スチーマーナノケアタイプ···スチーマー部位···顔電源方式···充電式



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